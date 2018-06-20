В России вырастут пошлины на регистрацию ТС и водительские удостоверения

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После официального опубликования закон вступит в силу по истечении 1 месяца. После этого пошлина за выдачу водительских прав вырастет с 2000 рублей до 3000 рублей. Госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства будет равна 1500 рублей. Подробной информации о данном документе пока нет. Пока же госпошлина за обычное свидетельство о регистрации сейчас равна 500 рублям.Фото: start.sampo.ru