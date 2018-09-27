В России выбрали "столицу свадеб"
27 сентября 2018 23:49
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Лидером рейтинга стал Санкт-Петербург, за него проголосовало 47% респондентов. Вслед за Северной столицей расположился Город невест Иваново — 24%. Тройку лидеров замкнул Геленджик, за который высказалось 14% опрошенных.
В топ-5 нашлось место Москве и Феодосии, которые отметило одинаковое количество респондентов — по 8%.
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