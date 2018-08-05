В России введут профстандарт для операторов беспилотников

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— "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем, включающих в себя одно или несколько беспилотных воздушных судов максимальной взлётной массой 30 килограммов и менее".Согласно новому положению, специалист по лётной эксплуатации БАС должен уметь подбирать и подготавливать картографический материал и стартово-посадочную площадку и ознакомляться с ограничениями в районе выполнения полёта.Специалист по технической эксплуатации БАС также должен выполнять диагностику и контроль работоспособности элементов беспилотной авиационной системы, выявлять неисправности и проводить ремонт аппарата.Как заявили специалисты, новый стандарт призван помочь регулировать трудовые отношения работодателя и работника, позволяет разработать программы подготовки, а также начать нормальное обучение и аттестацию специалистов беспилотников.Впрочем, на данный момент этот стандарт носит лишь рекомендательный характер.