В России вступили в силу новые правила регистрации автомобилей

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В России с сегодняшнего дня, 6 октября, вступили в силу новые правила регистрации автомобилей, согласно которым, в частности, владельцы могут ставить на учёт машины с электронными паспортами (ПТС). Их использование с 1 ноября 2019 года станет обязательным, однако ранее выданные бумажные ПТС также продолжат действовать.Согласно новым правилам, в электронном паспорте будет храниться информация о техосмотре, ОСАГО и каких-либо залоговых ограничениях на машину.Теперь автомобилистам предоставят вдвое больше времени на сохранение за собой любимых номерных знаков. Поисками новой машины можно спокойно заниматься до 360 суток, в течение которых старый номер будет закреплён за старым владельцем.Нововведение также избавляет автомобилистов от проблем при замене двигателя на идентичный: инспекторы больше не вправе требовать от владельцев предъявить документы на мотор. Кроме того, регламент упростил процедуру снятия машины с учёта в случае угона и разрешил регистрировать авто по временному удостоверению личности.