В России возрождают легендарные фотоаппараты Зенит. Будете брать?

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Проектом решили заняться Красногорский завод имени С. А. Зверева и компания Leica. Они выпустят камеры «Зенит М» в лимитированном дизайне в количестве 500 штук.Разработана она на базе Leica M, но имеет некоторые технологические отличия от конкурента.Сама же Leica будет поставлять комплектующие и собирать камеры, Красногорский завод отвечает за объективы. И их качество, разумеется.Представители заявили, что камера отлично подойдёт как профессионалам, так и новичкам. Правда, цена будет кусаться: от 5 до 6 тыс. евро.Старт продаж в Европе состоится в декабре. В России — в январе.