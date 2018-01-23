В России в 2017 году выросли продажи водки

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Таким образом, РАР опроверг ранее опубликованные «Интерфаксом» данные о падении продаж водки в России на 16,6% (агентство ссылалось на Национальный союз защиты прав потребителей).Согласно данным деклараций о продажах, реализация ликеро-водочных изделий крепостью более 25% в 2017 году выросла на 9,5% (до 5,6 млн дал), коньяка — на 6,7% (до 10,4 млн дал). Продажи винодельческой продукции увеличились на 2,3% и составили 107,5 млн дал, добавил Куликов.Как напомнил в разговоре с РБК президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев, легальное производство водки в России в 2017 году выросло на 9%, почти до 80 млн дал. Годом ранее рост составлял 16%. Позитивная динамика связана с рядом изменений в законодательство (заморозкой ставки водочного акциза, внедрением ЕГАИС в рознице, в том числе в небольших населенных пунктах). По прогнозам союза, в 2018 году дальнейший рост производства водки составит 10%.