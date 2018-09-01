В России упростили процедуру получения загранпаспорта

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Заявление о выдаче биометрического загранпаспорта можно подать через многофункциональные центры, в том числе онлайн. После процедуры оформления документа он будет выдан заявителю в этом же МФЦ.Добавим, что с февраля 2018 года право выдавать загранпаспорта нового поколения получили многофункциональные центры в городских округах и районных центрах, где проживает более 100 тысяч человек, а также в городах федерального значения.