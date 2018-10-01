В России стартует осенний призыв в армию

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В прошлом году в осеннюю кампанию призвали 136 тысяч человек, а весной 2018-го — 128 тысяч.Осенью молодым людям от 18 до 27 лет, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе, дадут право добровольно пройти медкомиссию ещё раз. Если их признают здоровыми, они будут призваны.