В России создадут гражданскую версию "Ратника" с экзоскелетом
28 февраля 2019 16:10
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Как пояснил Баков, новинка будет мало весить и обладать усовершенствованной защитой. Она также будет совместима с роботизированными комплексами и беспилотными аппаратами.
Также будет предусмотрена система кондиционирования и терморегуляции различных элементов.
Ведётся работа и над гражданской версией "Ратника". Её планируют поставлять на внешний и внутренний рынки. Баков уточнил, что она будет применяться для переноса тяжестей. Разработка может пригодиться при выполнении подземных работ и в горнодобывающей сфере.
Фото: соцсети
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