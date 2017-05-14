В России с 13 мая выросла минимальная цена на водку
14 мая 2017 19:06
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Параллельно выросли цены и на коньяк. В частности, минимальная розничная цена на бутылку коньяка объемом 0,5 л составит теперь 371 руб. Отпускная цена коньяка у производителей установлена в размере 314 руб., у оптовиков — 323 руб. за бутылку.
Приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая. Документ вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.
Необходимость повышения минимальной цены Минфин объясняет повышением ставок акциза, ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат, куда входят стоимость аренды, зарплаты административного персонала, стоимость рекламных акций и проч.
С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь повысился с 500 до 523 руб. за 1 л безводного спирта.
Повышение минимальной розничной цены на бутылку водки составило около 8%. До сегодняшнего дня она составляла 190 руб. Минимальная розничная цена на коньяк выросла примерно на 15%.
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