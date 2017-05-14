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Новости /  Общество /  Социум  

В России с 13 мая выросла минимальная цена на водку

14 мая 2017 19:06
118
Теперь бутылка водки объемом 0,5 л будет стоить не менее 205 рублей.
Как пишет РБК, в России с 13 мая выросла минимальная розничная цена на крепкий алкоголь. Теперь бутылка водки объемом 0,5 л будет стоить не менее 205 руб., следует из приказа Минфина. Согласно документу, минимальная цена от производителя за бутылку водки составит 173 руб., а оптовая — 178 руб.

Параллельно выросли цены и на коньяк. В частности, минимальная розничная цена на бутылку коньяка объемом 0,5 л составит теперь 371 руб. Отпускная цена коньяка у производителей установлена в размере 314 руб., у оптовиков — 323 руб. за бутылку.

Приказ Минфина был опубликован на официальном портале правовой информации 2 мая. Документ вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.

Необходимость повышения минимальной цены Минфин объясняет повышением ставок акциза, ростом тарифов на электроэнергию и повышением производственных условно-постоянных затрат, куда входят стоимость аренды, зарплаты административного персонала, стоимость рекламных акций и проч​.

С 1 января 2017 года, впервые после 2014 года, акциз на водку и другой крепкий алкоголь повысился с 500 до 523 руб. за 1 л безводного спирта.

Повышение минимальной розничной цены на бутылку водки составило около 8%. До сегодняшнего дня она составляла 190 руб. Минимальная розничная цена на коньяк выросла примерно на 15%. ​


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Комментарии



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