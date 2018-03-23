В России развернули первую опытную сеть 5G

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В реализации проекта приняли участие «Ростелеком», Nokia и Фонд «Сколково», а собственно зона развернута на территории инновационного центра «Сколково». К совместному тестированию современного оборудования и решений на этой площадке приглашаются компании и научные коллективы, занимающиеся разработкой перспективных 5G-продуктов.Главными задачами открытой опытной зоны являются исследование особенностей технологии 5G, отработка сценариев модели инфраструктурного оператора и поиск бизнес-решений, которые станут драйверами роста по мере появления сетей пятого поколения.В перспективе стандарт 5G должен стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно использоваться в таких областях, как Интернет вещей, «умный» город, «умное» производство, «умный» дом и «умный» транспорт.