В России предложили запретить эксплуатацию машин без подушек безопасности

60

«Эксплуатировать в современных условиях автомобили, не оснащенные подушками безопасности — это нонсенс. В большинстве цивилизованных стран действуют жесткие запреты — такие машины не должны выпускаться и использоваться. Ведь речь идет о человеческих жизнях», — пояснил Похмелкин. Он пояснил, что запрещать эксплуатацию таких автомобилей следует повсеместно, а не выборочно. «Понимаю, что многие автовладельцы будут против этого предложения, однако этот случай, когда речь идет о безопасности. На этом нельзя экономить», — заключил собеседник агентства.Ранее ГИБДД России предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений. Как заявил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, ведомство уже внесло инициативу в Росстандарт и она была одобрена. Предложение автоинспекции уже включено в новый госстандарт для автобусов, который вступит в силу в следующем году.Отметим, что требования к активной и пассивной безопасности установлены техническим регламентом безопасности колесных транспортных средств Таможенного союза и правилами ЕЭК ООН. Автобусы должны быть оборудованы двухточечными ремнями безопасности, а также новейшими системами — ESP, ABS. Автобусы большой и средней вместимости также испытываются на опрокидывание.