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Новости /  Общество /  Социум  

В России появятся цифровые социальные карты для пенсионеров

12 декабря 2018 23:36
152
Граждане смогут с помощью смартфона и специального приложения предъявить в магазинах свои права на льготы.
В России в 2019 году появятся цифровые социальные карты для пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Об этом говорится в материалах, распространённых сегодня в ходе заседания ПФР. Отмечается, что проект будет запущен в пилотном режиме, передает life.ru.

Так, указанные категории граждан смогут с помощью смартфона и специального приложения предъявить в магазинах свои права на льготы. Информация о льготах будет зашифрована в QR-коде, который можно считать с экрана смартфона.

В ПФР рассчитывают, что компании проявят интерес к проекту. Сейчас уже запланировано подписание соглашения с X5 Retail Group о предоставлении льгот в магазинах сети при использовании указанной карты. Также ведутся переговоры с РЖД. 
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Комментарии



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12 декабря 2018  23:36
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