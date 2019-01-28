В России появятся новые газозаправки и станции для зарядки электромобилей
28 января 2019 16:35
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Государственная компания «Автодор» и Федеральное дорожное агентство планируют развить сеть газовых заправок. Учитывая, что в последнее время власти стараются стимулировать развитие транспорта на природном газе, количество таких автомобилей постепенно увеличивается. Поэтому необходимо увеличить и количество заправок для них.
Весной 2018 года в стране насчитывалось примерно 212 тысяч автомобилей на газе. За год автопарк таких машин увеличился еще на 2 тысячи. На 214 тысяч автомобилей в России работает 493 газозаправки. На бесплатных трассах, принадлежащих Росавтодору, планируется построить еще 181 газозаправку, а на платных дорогах – 66 новых газозаправок. Проект будет реализовываться в 2 этапа. В период с 2019 по 2024 года будет построено 98 новых заправок, а с 2025 по 2030 еще 149 заправок.
Известно, на каких автотрассах будут установлены новые газозаправки: М-5 «Урал», М-10 «Россия», М-11 «Москва – Санкт-Петербург», М-4 «Дон», М-7 «Волга», М-1 «Беларусь». При этом начать установку газозаправок планируется с трассы М-5 «Урал». Здесь появится 14 новых заправок.
Что касается электромобилей, их количество в России еще меньше, чем машин на газе. В середине прошлого года таких насчитывалось 2,5 тысяч электромобилей. Но и для них и будущих электромобилей потребуются новые станции подзарядки. Их будут устанавливать в Росавтодоре совместно с ООО «Электрик Моторс Клаб Рус». Так, на федеральной трассе М-9 «Балтия» будет установлено 13 станций, на трассе А-290 «Новороссийск – Керчь» - 4 станции, на А-370 «Хабаровск – Владивосток» - 7 станций, передает samarskie-voditeli.ru.
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