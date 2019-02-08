В России появятся народные инспекторы, которые будут фиксировать нарушения ПДД

141

Документ предполагает внесение изменений в КоАП в той части, когда постановление об административном наказании за нарушение ПДД может быть вынесено без составления протокола. Сейчас так работает система автоматизированной фото- и видеофиксации нарушений ПДД (камеры на дорогах), а в будущем водителей смогут штрафовать на основании видео и фото, сделанных бдительными гражданами на свои сотовые телефоны.Чтобы стать народным инспектором, нужно будет иметь аккаунт на портале госуслуг. Также придется скачать специальное приложение на смартфон. «Порядок создания и функционирования такого программного обеспечения будет определяться правительством РФ», — говорится в пояснительной записке.Народные инспекторы смогут сообщать о таких нарушениях, как проезд на красный свет, несоблюдение правил пересечения железнодорожного переезда, выезд на встречную полосу, непредоставление преимущества пешеходам, остановка или парковка в неположенном месте и в других ситуациях.Авторы законопроекта отмечают, что опыт народных инспекторов был успешно применен в Москве и Татарстане. В течение двух лет было рассмотрено свыше 200 тысяч обращений от добровольцев.Предполагается, что реализация законопроекта потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета в размере 2,7 млрд рублей.