В России появится новая профессия

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По информации издания, новые специалисты будут обучать пожилых людей компьютерной грамотности и работе с цифровыми ресурсами.Профстандарт для новой специальности был разработан специалистами Совета по профессиональным квалификациям в сфере безопасности труда, соцзащиты и занятости населения на базе ВНИИ труда и Российского общества "Знание".Первые площадки для обучения цифровых кураторов могут появиться уже в середине декабря.