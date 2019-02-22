В России появился девятый генерал армии. Им стал командующий Сухопутными войсками

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Салюков стал девятым генералом армии на действительной службе. Такие звания носят: министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС Валерий Герасимов, заместители министра обороны Павел Попов и Дмитрий Булгаков, глава ФСБ Александр Бортников, его первый заместитель Сергей Смирнов, глава Пограничной службы Владимир Кулишов и глава Нацгвардии Виктор Золотов.Звание генерала армии предшествует высшему российскому воинскому званию — маршала Российской Федерации. В настоящий момент звания маршала РФ ни у кого нет.