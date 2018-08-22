В России появилось приложение с регистрацией через Telegram Passport

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За верификацию пользователей будет отвечать Sum & Substance. Авторизация проходит через систему на базе биометрических технологий и OCR.Технология позволит проверить фотографии клиента, не была ли картинка обработана в графических редакторах и соответствует ли изображению в документе. Система также будет оцифровывать паспорт и проверять его на подлинность.Разумеется, проверка данных будет проходить только с согласия пользователя. Отметим, что пока авторизация через «паспорт» доступна лишь владельцам Android-устройств.С помощью Telegram Passport пользователи смогут быстрее регистрироваться в каршеринговом сервисе. Поскольку в системе мессенджера уже будут храниться паспортные данные пользователя.Фото: iphones.ru