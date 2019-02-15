В России подсчитали количество автомобилей

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Из этой цифры 43,5 млн автомобилей – легковые (их доля составляет 84%). Доля на легкую коммерческую технику – 8%, или 4,1 млн автомобилей.Что касается грузовых автомобилей, на них приходится 3,8 млн единиц, или 7%. 1% всего автопарка – автобусы. Всего их в России насчитывается чуть больше 0,4 млн единиц.В 2018 году в России продали 1,8 млн новых легковых авто. Это на 12,8% или 205 тысяч больше, чем в 2017 году. Больше всего в 2018 году было продано автомобилей Lada Vesta (108 364 штук). На втором месте Lada Granta (106 325 штук). На третьем месте – Kia Rio (100 148 штук).