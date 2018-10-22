В России планируют собрать рекордный урожай овощей

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Отмечается, что к концу 2018 года удастся вырастить свыше одного миллиона тонн тепличных овощей. Это на 12,3% больше, чем в прошлом году.Рост урожая связан с вводом новых модернизаций и площадей зимних теплиц, затраты на строительство которых возместило государство.При этом большинство овощей поступит в магазины, а цены на них останутся прежними.