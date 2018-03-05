В России планируется увеличить количество центров освидетельствования водителей на состояние опьянения

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В конце 2017 года по данным Росдравнадзора в России было зарегистрировано примерно 3900 организаций, занимающихся медицинским освидетельствованием. По правилам медицинские учреждения должны иметь специальную лицензию на проведение освидетельствования водителей на опьянение. Это может быть алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение.По информации экспертов центры освидетельствования распределены на территории РФ неравномерно. Если на Москву их приходится достаточное количество, то в регионах их довольно мало, и сеть подобных учреждений стоит развивать. Кроме того, в Москве, например, используются и мобильные пункты, где в автомобилях оборудованы лаборатории для проведения всех необходимых анализов.Как считает руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев, если в России увеличится количество учреждений для освидетельствования водителей, им это будет только на пользу: водители смогут доказать свою невиновность быстрее, например, если алкотестер показал некорректные данные.Согласно действующему законодательству, если водитель управляет автомобилем в нетрезвом виде, его наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишают водительских прав сроком на 1,5-2 года. При остановке водителя сотрудники ГИБДД вначале проводят проверку на состояние опьянения с помощью алкотестера. Если проба показала превышение нормы в 0,16 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе, водителя направляют на медицинское освидетельствование.В 2017 году было зафиксировано 16 265 ДТП с пьяными водителями. И 4 тысячи ДТП с водителями, которые отказались проходить освидетельствование на состояние опьянения.