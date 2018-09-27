В России назвали топ-5 лучших мест для экотуризма

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В министерстве выделили пятёрку лидеров. Это Байкальский государственный заповедник (Бурятия) и "Заповедное Прибайкалье" (Иркутская область), природный заповедник "Столбы" и природный парк "Ергаки" (Красноярский край), а также национальный парк "Кенозерский" (Архангельская область).Здесь есть гостевые дома, кемпинги и другие места для проживания. Организованы экотропы, пикниковые точки, этногородки, конные туры, сплавы, рыбалка, сноуборд и так далее. На объектах работают экскурсоводы, медики и переводчики, есть необходимая инфраструктура для маломобильных граждан.Лидером направления экотуризма стал Сибирский федеральный округ — там 14 мест для экотуризма признаны лучшими. В Центральном и Приволжском ФО таких объектов 12, в Северо-Западном — 11. В Южном, Уральском и Северо-Кавказском ФО отметили по пять мест для экологического туризма. В аутсайдерах оказался Дальневосточный ФО — несмотря на уникальные природные богатства, в сборник Минкульта попало только два объекта — Кроноцкий природный биосферный заповедник и тур "Шантарский архипелаг".