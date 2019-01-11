В России начнут "открыто" маркировать молочные продукты с растительными жирами
11 января 2019 23:57
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11 января истекает 180-дневный срок, который был отведён производителям молочной продукции на смену упаковки и оформление новых деклараций в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции".
— Это означает, что из названий молокосодержащих продуктов должно быть понятно, что они содержат заменители молочного жира, — говорится в сообщении "Роскачества".
Как отметила глава организации Елена Саратцева, так покупатель сможет видеть реальный состав товара и делать осознанный выбор. Надписи же можно будет найти на специально выделенном информационном поле. Текст относительно фона будет выделен контрастным шрифтом.
Производители будут наносить текст шрифтом не менее чем 2,5 миллиметра на лицевой стороне упаковки или этикетки. Там же будет располагаться надпись "Содержит растительные масла" размером не менее трёх миллиметров. В названиях подобных товаров будет запрещено использовать различные молочные термины.
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Комментарии
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