В России можно будет расплачиваться картой "Мир" в виде браслетов и брелоков

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Отмечается, что любую покупку можно будет оплатить без предоставления карты и введения PIN-кода, если сумма не превышает одной тысячи рублей. Для этого достаточно лишь приложить аксессуар к платёжному терминалу.Эксперты считают браслеты и брелоки очень удобными, поскольку они сокращают процесс мгновенной оплаты. Однако, как отмечают специалисты, у данных устройств может возникнуть внезапный сбой или ими станут пользоваться мошенники в случае потери аксессуара.