В России могут взять под контроль почтовые переводы от 100 тысяч рублей

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Соответствующий законопроект внесён в нижнюю палату парламента и размещён в электронной базе.Согласно документу, список операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается дополнить сделками с недвижимостью на сумму от трёх миллионов рублей и операциями по получению НКО средств от иностранной или международной организации, другого государства или физлица на сумму от 100 тысяч рублей. Контролировать это будет Росфинмониторинг.В пояснительной записке указано, что законопроект направлен на противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём.Во всех указанных в документе случаях должны учитываться и денежные средства в иностранной валюте, эквивалентные приведённым суммам.