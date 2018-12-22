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Новости /  Общество /  Социум  

В России могут ужесточить правила распространения SIM-карт

22 декабря 2018 20:37
312
В Госдуму РФ внесли законопроект, который запрещает распространение SIM-карт не уполномоченными на это оператором связи людьми.
В Госдуму РФ внесли законопроект, который запрещает распространение SIM-карт не уполномоченными на это оператором связи людьми, следует из базы данных нижней палаты парламента. Изменения предложила член Совфеда Людмила Бокова,передает life.ru.

— ...Предлагается дополнить статью 44 федерального закона положением, которое запрещает распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных модулей (SIM-карт), в том числе с использованием сети Интернет, либо передача идентификационных модулей (SIM-карт) фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в установленном законодательством порядке, — говорится в записке к документу.

В июле 2017 года президент России подписал поправки к закону "О связи", поддерживающие борьбу с нелегальным распространением SIM-карт. Согласно им, операторы связи с июня 2018 года должны предоставлять услуги только тем абонентам, правдивые сведения о которых будут предоставлены оператору и внесены в его систему расчётов. На оператора связи была возложена обязанность проверять достоверность сведений об абоненте. Для этого ему обеспечен доступ к единой системе идентификации и аутентификации, порталу госуслуг и другим информационным системам государственных органов. 
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Комментарии



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