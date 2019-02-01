В России могут увеличить максимальную массу бандеролей

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— Текущая максимальная масса бандероли не в полной мере отвечает современным условиям общественных отношений, — отмечают авторы проекта.Ранее ФАС объявила о возможном увеличении тарифов на почтовые услуги, в их числе и отправка бандеролей. Предполагается, что увеличится максимальная стоимость за каждые 500 г отправлений.В Почте России заявили, что проанализируют возможное увеличение тарифов и влияние этого изменения на бизнес.