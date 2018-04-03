В России могут создать министерство по делам семьи

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В настоящее время уже разработал соответствующий проект документа, который предполагает создание такого ведомства. Положение определяет полномочия и функции нового министерства.Отметим, что на сегодняшний день вопросами, связанными с семьей и демографической политикой в России занимаются разные ведомства.По словам председателя комитета Ирины Волынец, такая ситуация создает помехи для реализации эффективной госполитики в данном вопросе.Новая же структура должна будет заниматься обеспечением материальной поддержки, правовым регулированием, взаимодействием с образовательными и медицинскими организациями, а также способствовать формированию позитивного образа семьи.«Министр по делам семьи обязан отвечать за поддержку прежде всего кровной семьи, которую никто не заменит. Откуда у государства возьмутся на это деньги? Оттуда, откуда они берутся на содержание сироты в детском доме. У 80 % российских сирот есть живые родители. Снизить эту печальную статистику – одна из задач министерства», – отметила Волынец.