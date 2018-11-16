В России могут рухнуть цены на молоко

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— Если в начале 2019 года молочная продукция не войдёт в электронную систему прослеживаемости "Меркурий", то уже в апреле можно ожидать обвала цен на российском молочном рынке, — сказал он, добавив, что речь идёт о закупочных ценах.По словам Данкверта отсутствие чёткой системы контроля со стороны Роспотребнадзора и свободное перемещение молока в рамках Евразийского экономического союза мешают развитию молочной отрасли страны. Отсутствие порядка на рынке приводит к отсутствию честной конкуренции, считает он. Включение молочной продукции в систему "Меркурий" может стать первым шагом на пути к нормализации ситуации на рынке.С 1 июля нынешнего года информация о любой продукции животного происхождения, за исключением молока, должна заноситься в систему электронной ветеринарной сертификации "Меркурий". До этого все данные о продукции были на бумажных бланках.