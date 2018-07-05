В России могут отменить уголовную ответственность за репосты и мемы

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Статья предусматривает уголовную ответственность за репосты в интернете и публикацию провокационных мемов. Штраф за необдуманный клик мышью может составлять от 300 до 500 тыс. руб. Есть и вариант наказания в виде лишения свободы от двух до пяти лет.Понимая, что такая мера наказания слишком сурова, Минкомсвязи предложило отказаться от привлечения к уголовной ответственности за репосты в интернете. Соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой.Во первых, за публикацию и репост материалов, в которых есть экстремистский подтекст, депутаты планируют признать не уголовным, а административным нарушением.Во-вторых, за подобные репосты существенно снизится размер штрафа, составив от 10 до 20 тыс руб. Среди вариантов административного наказания значатся: арест на срок до 15 суток или обязательные работы сроком до 100 часов.Радует, что правительство РФ осознает, что сажать людей за репосты — это действительно чрезмерно. Впрочем, законопроекты еще должны пройти утверждение Госдумой.