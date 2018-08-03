В России могут легализовать продажу алкоголя в Сети с 2019 года

64

В документе предлагается осуществлять торговлю алкоголем только в зоне egais.ru, а в лицензии компании указывать доменное имя магазина в Сети. Отмечается, что проект закона согласован с Минпромторгом, Минкомсвязи, Минсельхозом и ФНС.С Министерством здравоохранения и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий, так как в данных ведомствах заявили, что документ противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления спиртным.