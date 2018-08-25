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В России меняют правила строительства дач

25 августа 2018 14:18
176
Тем, кто захотел обзавестись дачным домом или планировал реконструировать уже существующий, рекомендуют поторопиться.
Тем, кто захотел обзавестись дачным домом или планировал реконструировать уже существующий, рекомендуют поторопиться: с 1 января 2019 года для частников вводятся новые правила строительства в садоводческих некоммерческих товариществах и населенных пунктах. Затеять стройку или реконструкцию дачного дома с нового года будет не так и просто. Потребуется обязательное уведомление об этом органа местного самоуправления. В случае с дачными объединениями это может быть администрация конкретного района или муниципального образования, на землях которого располагается садоводческое товарищество,  сообщает  fishki.ne со ссылкой на "Российскую газету".

В настоящее время разрабатываются формы уведомления, которые будут использовать дачники. Предполагается, что органы местного самоуправления должны в течение 7-10 дней рассмотреть поданное заявление. После согласования дачник получает разрешение на строительство или реконструкцию, которое будет действительно 10 лет - по истечении этого срока разрешение, если не успели закончить возведение дома, придется добывать заново. После завершения строительства будет необходимо подать еще одну бумагу, приложив техплан здания. Администрация в течение недели проведет проверку и, если не обнаружит нарушений и несоответствий градостроительному плану, выдаст дачнику окончательное заключение о законности постройки.

При этом, органы местного самоуправления наделяются довольно обширными полномочиями. В частности, они могут принять решение о сносе самовольной постройки или о приведении ее в надлежащий вид, согласно нормам градостроения. Если у дачника разыграется в процессе возведения домика фантазия и он захочет вместо выбранного и согласованного проекта соорудить замок, по окончанию работ его могут просто снести.

Заявление о начале и окончании строительства можно подать следующими способами:

- через МФЦ на бумажном носителе;
- почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
-через портал госуслуг в электронном виде.



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