В России испытали прототип активного экзоскелета

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— У нас уже прошли испытания прототипа активного экзоскелета. Он действительно увеличивает физические возможности военнослужащего. Например, испытатель смог стрелять из пулемёта с использованием только одной руки и при этом точно поражал мишени, — рассказал Фаустов.Слабым местом разработки является аккумулятор, не обладающий необходимым объёмом заряда, во всём остальном экзоскелет уже сейчас готов помогать военнослужащим переносить больше снаряжения и вооружения, а также быстрее двигаться.Экзоскелет должен стать одной из ключевых технологий, реализованных в комплекте "Ратник-3".Фото: соцсети