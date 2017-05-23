В России граждане со средним специальным образованием начали подписывать первые контракты на военную службу
23 мая 2017 15:35
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Профотбор они проходили в присутствии многочисленных представителей СМИ на пункте отбора на военную службу по Самарской области. Начальник пункта подполковник Валеев сказал, что на сегодняшний день уже 109 человек из региона изъявили желание воспользоваться новым законом, а Сухинину и Макарову, как первым, обещал предоставить большой
выбор должностей в качестве бонуса.
- Я три месяца назад приходил сюда, чтобы подписать контракт, но тогда мне сказали, что для этого нужно пройти военную службу по призыву или иметь высшее образование, - поделился с журналистами Сергей Сухинин.
– Высшего образования у меня нет, год терять я тоже не хотел, поэтому думал устроиться куда-нибудь на работу и тут издали новый закон, который позволяет мне сразу пойти на контрактную службу.
Новый федеральный закон вносит изменения в статью 34 федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и позволяет принимать на военную службу граждан, имеющих среднее специальное образование, при этом не прошедших военную службу по призыву. Закон вступил в силу 12 мая 2017 года, сообщает пресс-служба ЦВО.
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