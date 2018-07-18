В России власти не планируют вводить особый налоговый режим для майнеров и держателей монет

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Владельцы криптовалют будут платить налоги в соответствии с уже действующим законодательством, рассказал председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. Физическое лицо заплатит от подобных сделок 13% НДФЛ, а налогообложение юридического лица будет зависеть от вида его бизнеса.Законопроект о цифровых финансовых активах сейчас дорабатывается. Чиновники планируют принять его в осеннюю сессию Госдумы, отметил Аксаков. Он добавил, что специальные режимы налогообложения криптовалютной отрасли могут появиться в том случае, если правительство увидит в них необходимость.В пресс-службе Минфина подчеркнули, что расчеты цифровыми деньгами в повседневной жизни разрешать не планируется. Единственное законное платежное средство на территории России — рубль.