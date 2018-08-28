В Роспотребнадзоре рассказали, сколько должен весить рюкзак

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Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей для учащихся первых-вторых классов не должен превышать 1,5 кг, говорится в опубликованных рекомендациях.Для учащихся третьих-четвёртых классов вес рюкзака не должен превышать двух килограммов, для пятых-шестых — двух с половиной килограммов, для седьмых-восьмых классов — трёх с половиной килограммов, для девятых-одиннадцатых — четырёх килограммов. При этом подход к вычислению нужного веса рюкзака должен учитывать особенности каждого ребёнка. Так, максимальный вес рюкзака должен быть в десять раз меньше веса школьника.Особое внимание нужно обратить на качество учебного издания для детей младшего возраста, считают в ведомстве.— Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявляются к качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, формата, переплёта, предъявляются требования к весу и шрифтовому оформлению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий функциональным возможностям организма учащихся в целях снижения зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития зрительного и общего утомления, — отметили в Роспотребнадзоре.Портфели и ранцы должны сохранять осанку ребёнка и обязательно иметь светоотражающие элементы.