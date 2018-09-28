В Роспотребнадзоре рассказали, что в РФ пришло два новых штамма вируса гриппа

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По её словам, новые штаммы вводятся к каждому сезону, порой они могут достигать трёх.— У нас трёхвалентная вакцина в стране. В этом году — два новых варианта вируса, — сказала она.Попова добавила, что ежегодно Россия приращивает 5–7% людей, которые делают прививки от гриппа. В этом году удалось перешагнуть отметку в 50 процентов от всего населения, и это, как подчёркивает глава Роспотребнадзора, хороший результат.