В Роскосмосе рассказали, когда состоится пуск ракеты "Ангара"

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Новая версия тяжёлой ракеты-носителя получит новые двигатели с увеличенной на 10% тягой и электронные системы на основе отечественной элементной базы. Медведев отметил, что она также будет отличаться рядом характеристик, направленных на снижение массы и затрат на её изготовление.По словам конструктора, ещё через три года, в 2027 году, будет осуществлён пуск "Ангары-А5В" с кислородно-водородным разгонным блоком. Медведев пояснил, что "водородная" ракета, теоретически, будет заметно мощнее "Ангары-А5М".Фото: © Министерство обороны РФ