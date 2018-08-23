В Роскачестве сравнили российские и итальянские макароны

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— В целом ряде категорий у нас есть яркие конкурентные преимущества. В частности, та продукция, которая сделана из продуктов растениеводства, например мука, макароны, в ней мы не слабее большинства конкурентов, — заявил Протасов.Глава ведомства добавил, что в лабораторных условиях сравнивали итальянские и российские макароны, сделанные из твёрдых сортов пшеницы, и выяснилось, что у отечественной продукции качество не хуже.Протасов отметил, что российские рафинированные и нерафинированные масла также относятся к продуктам питания, которые ценятся на мировом рынке.— Многие товары получили государственный знак качества и продвижение на международные рынки. Это те товары, которыми мы можем гордиться, — сказал он.