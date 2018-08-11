В Роскачестве рассказали, как выбрать вкусные и полезные яблоки
11 августа 2018 16:09
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Так, чтобы яблоки хранились долго, должна быть сухая поверхность. В этом случае не развиваются многие патогенные микроорганизмы.
Кожица плода не должна быть повреждена вредителями или заболеваниями. Допустимы небольшие дефекты: нажимы, царапины, которые могли появиться при транспортировке. Но и они должны быть не более 2 см в длину для продолговатых фруктов.
Специалисты допустили наличие коричневых пятен на плодах. При этом дефект не должен быть шероховатым. А самый большой поперечный диаметр плода должен быть не менее 60 мм, а его масса — не менее 90 г.
По словам экспертов, при выборе яблок не нужно уделять особое внимание плодоножке, так как она не влияет на качество плодов. А вот употреблять яблоки с потемневшей мякотью нельзя.
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