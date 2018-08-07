В Роскачестве рассказали, как выбрать самую удобную школьную форму

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Эксперты проверили 62 пары школьных брюк стоимостью от 500 до 3890 рублей. Большая часть образцов была сшита в России, но были и брюки из Бангладеша, Белоруссии, Китая, Турции и Узбекистана. Одежда оценивалась по 60 параметрам, в числе которых — качество пошива, наличие токсичных веществ, прочность, степень усадки после стирки, способность ткани "дышать" и впитывать влагу.— Брюки шести торговых марок соответствовали не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества, — говорится в документе. Образцовыми оказались марки "Лидер Торг", "Наша форма", "Одежда", "Смена", "Старт" и Olmi.Также эксперты заявили об отсутствии в остальных образцах отклонений по качеству пошива, прочности и усадке ткани после стирки. Токсичных веществ в них найдено не было.Согласно исследованию, в одежде для школьников были выявлены отклонения по санитарно-гигиеническим показателям в 60% исследованных товаров (66 образцах из 98). Так, в 22 случаях из 62 в изделиях оказалась подкладка из стопроцентной синтетики, что автоматически создаёт "эффект парника".В ведомстве посоветовали родителям выбирать изделия, в котором содержится 45% натуральных волокон. При этом существует одна проблема — в ходе изучения школьной формы в ряде образцов было обнаружено несоответствие фактическому составу, написанному на этикетке.