В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальное яблоко

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Всех "подопытных" проверили по 200 показателям, в том числе на наличие пестицидов, нитратов, токсичных веществ и паразитов. Специалисты оценивали внешний вид, наличие дефектов, вкус и запах, состояние мякоти яблок, а также выяснили содержание в них железа, пектина, клетчатки и витамина C. В сезонных яблоках, купленных с рук, на рынках или в супермаркетах встречались потёртости, дефекты формы и пятнистость, в одном случае — бурая мякоть.Оказалось, что повышенного содержания нитратов, радионуклидов и ГМО опасаться не стоит. Различных вредителей и микроорганизмов, а также токсинов в образцах также не нашлось. В Роскачестве поспешили успокоить тех, кто считает опасным воск, используемый для спасения яблок от высыхания и придания фруктам блеска. Как показало исследование, он не опасен.— Эксперты развенчали легенду о большом количестве железа в яблоке, которое придаёт ему коричневый налёт на срезе. Оказалось, что налёт — это защита фрукта от повреждений, которую дает действие антиоксидантов — полифенолов. А железа в яблоке не так уж много, — говорится в сообщении.При этом больше всего яблочной кислоты и витамина С содержится в дачных яблоках, но их надо съесть больше килограмма, чтобы восполнить суточную потребность. Идеальное яблоко должно быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью, отметили исследователи. Следует выбирать лёгкий и маленький плод — менее 90 граммов и шести сантиметров.