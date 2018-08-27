Я нашел ошибку
Главные новости: 
Слабым местом разработки является аккумулятор, не обладающий необходимым объёмом заряда, во всём остальном экзоскелет уже сейчас готов помогать военнослужащим переносить больше снаряжения и вооружения, а также быстрее двигаться.
В России испытали прототип активного экзоскелета
Если человек спит меньше шести часов в сутки или часто просыпается ночью, он рискует получить бессимптомный атеросклероз.
Учёные определили продлевающее жизнь количество сна
Ранее в Вашингтоне пригрозили, что за этим пакетом ограничительных мер в ноябре может последовать второй, более жёсткий.
Очередные санкции США против России вступили в силу
Страховая компания выплатила художнику почти девять миллионов рублей.
Корейские медики спасают руку Никасу Сафронову
Концерт Уотерса состоится 31 августа в Москве.
"Вы что, сумасшедшие?" Роджер Уотерс предостерёг мир от войны с русскими
Оказалось, что содержание различных витаминов во фрукте было преувеличено, а вкусный и полезный плод выдаёт внешний вид.
В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальное яблоко
Составлен список самых необычных имён новорождённых в Москве
Составлен список самых необычных имён новорождённых в Москве
У жителей Самарской области появится уникальная возможность увидеть чемпионов совсем скоро – на «Кубке КВН Губернатора Самарской области», который пройдет 6 сентября в УК «МТЛ-Арена».
Самарская команда КВН «СОК» стала абсолютным чемпионом международного союза КВН
сегодня  Вторник, 28 августа, 02:55
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/08:
USD 67.4
-0.39
EUR 78.23
-0.18
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Роскачестве рассказали, как выбрать идеальное яблоко

27 августа 2018 21:52
267
Оказалось, что содержание различных витаминов во фрукте было преувеличено, а вкусный и полезный плод выдаёт внешний вид.
Специалисты Роскачества рассказали, каким должно быть идеальное яблоко, и заодно развенчали несколько популярных мифов вокруг этого фрукта. Чтобы выяснить, какие яблоки самые полезные и вкусные, эксперты отправились в супермаркеты и на рынки, а также в сады дачников-добровольцев, передает life.ru.


Всех "подопытных" проверили по 200 показателям, в том числе на наличие пестицидов, нитратов, токсичных веществ и паразитов. Специалисты оценивали внешний вид, наличие дефектов, вкус и запах, состояние мякоти яблок, а также выяснили содержание в них железа, пектина, клетчатки и витамина C. В сезонных яблоках, купленных с рук, на рынках или в супермаркетах встречались потёртости, дефекты формы и пятнистость, в одном случае — бурая мякоть.

Оказалось, что повышенного содержания нитратов, радионуклидов и ГМО опасаться не стоит. Различных вредителей и микроорганизмов, а также токсинов в образцах также не нашлось. В Роскачестве поспешили успокоить тех, кто считает опасным воск, используемый для спасения яблок от высыхания и придания фруктам блеска. Как показало исследование, он не опасен.

— Эксперты развенчали легенду о большом количестве железа в яблоке, которое придаёт ему коричневый налёт на срезе. Оказалось, что налёт — это защита фрукта от повреждений, которую дает действие антиоксидантов — полифенолов. А железа в яблоке не так уж много, — говорится в сообщении.

При этом больше всего яблочной кислоты и витамина С содержится в дачных яблоках, но их надо съесть больше килограмма, чтобы восполнить суточную потребность. Идеальное яблоко должно быть целым, чистым и крепким на ощупь, с сухой поверхностью, отметили исследователи. Следует выбирать лёгкий и маленький плод — менее 90 граммов и шести сантиметров. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
27 августа 2018  22:58
Слабым местом разработки является аккумулятор, не обладающий необходимым объёмом заряда, во всём остальном экзоскелет уже сейчас готов помогать военнослужащим переносить больше снаряжения и вооружения, а также быстрее двигаться.
В России испытали прототип активного экзоскелета
 Слабым местом разработки является аккумулятор, не обладающий необходимым объёмом заряда, во всём остальном экзоскелет уже сейчас готов помогать... Социум
406
27 августа 2018  22:44
Если человек спит меньше шести часов в сутки или часто просыпается ночью, он рискует получить бессимптомный атеросклероз.
Учёные определили продлевающее жизнь количество сна
 Если человек спит меньше шести часов в сутки или часто просыпается ночью, он рискует получить бессимптомный атеросклероз.  Социум
263
27 августа 2018  22:24
Страховая компания выплатила художнику почти девять миллионов рублей.
Корейские медики спасают руку Никасу Сафронову
Страховая компания выплатила художнику почти девять миллионов рублей.  Социум
228
Весь список

Здравоохранение
27 августа 2018  16:05
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные учреждения.
Помощник министра здравоохранения России Ирина Андреева посетила медучреждения Самарской области
За три дня представители Минздрава России посетили более 15 медучреждений губернии, среди которых поликлиники, стационары, сельские больницы и федеральные... Здравоохранение
145
27 августа 2018  16:00
На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.
На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
На конференции выступали самарские специалисты и гости из российских городов, в которых созданы аналогичные центры и где занимаются клеточными технологиями.  Здравоохранение
159
27 августа 2018  11:26
Построенный на частные средства кардиоцентр «Клиника сердца» в Самаре может сменить собственника
Построенный на частные средства кардиоцентр «Клиника сердца» в Самаре может сменить собственника
Не исключено, что им станет государство: все большие усилия по спасению необходимой региону клиники предпринимают областные власти.  Здравоохранение
211
Весь список
Новости медицины
21 августа 2018  18:23
ДНК тестирование в спортивной генетике
ДНК тестирование в спортивной генетике
 ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
95
18 июля 2018  21:15
Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
 AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
736
25 июня 2018  20:01
Лечение рака в Израиле
Лечение рака в Израиле
 Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению.  Новости медицины
986
Весь список
Туризм
22 августа 2018  10:15
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Вакансия мечты. Самый романтичный замок Фландрии ищет хранителя
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
289
22 августа 2018  09:57
"Натали турс" задолжала более 30 тысячам клиентов
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
270
21 августа 2018  12:12
В Турции снова предложили отменить систему
В Турции снова предложили отменить систему "всё включено"
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
337
Весь список
Образование
25 августа 2018  10:45
Ольга Васильева заявила, что в школах РФ
Ольга Васильева заявила, что в школах РФ "всё плохо" с иностранными языками
Также она отметила, что на уроках необходимо переходить от "чтения и перевода к общению". Образование
329
24 августа 2018  14:46
Геологи Политеха обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра
Геологи Политеха обнаружили самый полный в мире череп ветлугазавра
  Образование
270
24 августа 2018  13:46
Написание безупречной дипломной работы
Написание безупречной дипломной работы
 Для многих студентов важно не просто написать дипломную работу, а сделать ее идеальной. Чтобы добиться такого результата, мало следовать основным правилам.  Образование
105
Весь список

Культура
27 августа 2018  14:00
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
Кубок КВН Губернатора Самарской области состоится в МТЛ «Арене» Будут сражаться четыре команды.
Будут сражаться четыре команды. Культура
191
27 августа 2018  13:47
В Самаре пройдет мероприятие, посвященное Дню российского кино
В Самаре пройдет мероприятие, посвященное Дню российского кино
Оно состоится в кинотеатре «Филин». Культура
143
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
196
Весь список
Мода
16 августа 2018  01:30
Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
 Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году.  Мода
152
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
1121
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1339
Весь список


Видео
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
184
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
743
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1365
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1018
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1734
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
1499
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
196
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1107
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
743
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
844
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
851
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
606
Весь список

Мероприятия
На медицинской конференции обсудили вопросы регенеративной медицины
Самарский зоопарк приглашает ребят и их родителей на Экологический день знаний
Сегодня, 26 августа в Самаре пройдет заключительный день работы фестиваля "Пластилиновый дождь"
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда