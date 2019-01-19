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Новости /  Общество /  Социум  

В "Роскачестве" рассказали, как выбрать безопасное моющее средство

19 января 2019 15:47
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Эксперты уверены, что моющие средства не должны содержать хлора, хлорорганических соединений, фосфатов, фосфонатов. А отдушки и ферменты могут вызывать аллергические реакции.
Как выбрать моющее средство, избавиться от грязи, но избежать аллергии рассказали в "Роскачестве". Специалисты ведомства изучают российский рынок бытовой химии и в ближайшем времени назовут лучшие моющие средства из отобранных 45 торговых марок, а пока рассказывают о самых безопасных составах, передает life.ru.

Бытовая химия может быть органической и неорганической. Так поверхностно-активные вещества в неорганической химии делятся на анионные, катионные и неионогенные. Первые — недорогие, хорошо пенятся, но могут стать причиной аллергии.

— Средства с большим количеством анионных ПАВ в составе могут вызывать аллергию. Чтобы свести подобное воздействие к минимуму, не стоит использовать средства, в которых концентрация ПАВ больше 5%, оптимально — 2%, — рассказала "Роскачеству" Людмила Серажутдинова, заместитель генерального директора ФБУ "Тест — С.-Петербург".

Неионогенные ПАВ полностью биоразлагаемы и безопасны — используются в детской бытовой химии. Но меньше пенятся в растворах, так что их часто смешивают с анионными. Катионные ПАВ используются очень редко, потому что имеют невысокую моющую способность.

— В основе органических моющих средств — вещества растительного происхождения, полностью растворимые в воде. Они не содержат ПАВ, фосфатов, искусственных ароматизаторов и красителей. В их составе можно найти экстракты цитрусовых и эфирные масла, уксусную и лимонную кислоту, соду. Органическая продукция обязательно должна быть соответствующе промаркирована, например, знаком Ecogarantie, Eco Label, QAI или другим соответствующим знаком, — пишет "Роскачество".

Из-за высокой цены на природные компоненты (эфирные масла, экстракты, аминокислоты и пептиды) сами органические средства оказываются дороже неорганических.

Сама упаковка должна быть безопасной — защищённой от проливания и открытия детьми. Жидкость должна быть средней вязкости и хорошо пениться. Концентраты моющих средств стоит наносить не на посуду, а на губку. Также эксперты рекомендуют отказаться от посуды со сколами и повреждённой эмалью, потому что в трещинах может оставаться моющее средство. 
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