В Рощинском пройдет военно-спортивная игра «Штурм»
7 ноября 2017 18:14
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В отличие от других военно-спортивных мероприятий, проводимых в регионе «Штурм» - игра на выбывание: сначала квалификационный этап, потом полуфинал, потом для самых сильных и стойких – финал.
К старту ОВСИ «Штурм» съедутся 22 команды военно-патриотических объединений Самарской области из г.о. Самара, Отрадный, Жигулевск, Новокуйбышевск, Тольятти, Сызрань, м.р. Ставропольский, Богатовский, Безенчукский двух возрастных категорий. В полуфинале команд будет уже 16, а за победу в «Штурме-2017» поборются только 10 военно-патриотических объединений. Программа игры усложняется от этапа к этапу.
На квалификационном этапе команды демонстрируют основы физической и военной подготовки, элементарные знания военной топографии и по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему.
В полуфинальном этапе программа усложнится и расширется. Здесь участники соревнуются в тактической и огневой подготовке, демонстрируют навыки владения рукопашным боем и картой, и планом местности, а также выполняют кульминационное задание этапа – «Штурм», необходимым условием выполнения которое является проникновение в здание и нейтрализация «террористов», освобождение «заложников» и обнаружение «груза». Тут команды на прочность испытывать будут бойцы Нацгвардии.
В финале 10-ти командам предстоит полевой суточный выход общей протяженностью почти 20 км. Сначала будет необходимо выйти в район выполнения боевой задачи, потом найти противника и сообщить координаты его нахождения в штаб, устроить засаду на вражеский транспорт, уничтожить злодеев в поединке снайперов и в заключение из последних оставшихся сил преодолеть марш-броском в 3 км, сообщает пресс-служба облправительства.
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