В Росавиации рассказали об опасной ситуации с топливом: двигатели самолетов могут отказать прямо в полете
8 февраля 2019 19:53
237
Опасная грязь
В августе 2018-го экипаж самолёта Airbus-321 авиакомпании Nordwind, летевшего из Турции в Домодедово, заметил необычную индикацию приборов во время заливки топлива. Командир воздушного судна (КВС) сделал запись в бортжурнале: "При заправке левого крыльевого бака показания количества топлива изменялись на оранжевые кресты". По прилёте в Домодедово техники слили остатки топлива. Часть перелили в обычную прозрачную бутылку. На дне колыхалась непонятная субстанция мутно-белого цвета.
Самолёт в полёте чувствовал себя нормально. Поскольку ничего подобного техники раньше не видели, образцы топлива на всякий случай направили на исследование в Научный центр аэропортовой деятельности и авиатопливообеспечения НИИ гражданской авиации.
Второй случай датирован тем же августом. В инцидент вновь попал "аэробус". На сей раз — А-320 компании Red Wings. На рейсе из Иркутска в Домодедово сразу после вылета у него сработала сигнализация о засорении топливного фильтра. Поскольку двигатель работал без нареканий, пилоты решили не возвращаться и спокойно приземлились в Москве. На техобслуживании их ждала новость: на внешней поверхности фильтра скопились знакомые мутноватые частицы. Фильтр отправился на анализ в НИИ авиации следом за образцами топлива из первого случая.
"Родственник" каучука, взявшийся из ниоткуда
Эту информацию Лайф узнал из письма замруководителя Росавиации Олега Сторчевого, которое он разослал подчинённым и в авиакомпании. Сторчевой курирует сертификацию авиакомпаний, кадровые вопросы и безопасность полётов. Большой аудитории он стал известен, когда летом 2017-го премьер Дмитрий Медведев объявил чиновнику выговор из-за кризиса в компании "ВИМ-авиа", который привёл к массовой задержке рейсов.
Из документа следует: ничего подобного за всё время исследований в топливе не находили. И даже на момент публикации отчёта не поняли, откуда оно там взялось и под воздействием каких факторов образовалось.
Может, сыграли роль места заправки? Но они находятся в разных частях земного шара. Рейс Nordwind заправляли в Турции, рейс Red Wings — в Иркутске. Поэтому Росавиация ограничилась расплывчатым описанием, что частицы появились там в ходе работы топливной системы.
— На фильтрующих поверхностях обнаружены каучукоподобные соединения полисилоксанов, появившиеся после полимеризации желеобразной субстанции <...> в условиях работы топливной системы, — уточнил Сторчевой.
Полисилоксаны — разновидность силиконовых (кремниевых) соединений. Из силикона делают герметики, резину, гидрофобные покрытия.
"Попадание в топливную систему подобных посторонних примесей создаёт высокую угрозу безопасности полётов, так как может приводить к отказам силовых установок воздушного судна", - сообщает Олег Сторчевой.
Ничего не понятно, так что будьте настороже
Примерно к такой мысли сводится финальная часть письма Олега Георгиевича. Он рекомендует ознакомить с этой информацией все авиакомпании и аэропорты страны. Рекомендует — потому что формально не имеет права приказывать что-либо руководству частных авиакомпаний. Но неисполнение рекомендаций Росавиации чревато для компаний административными мерами.
Nordwind и Red Wings, которые первыми столкнулись с проблемой, в основном занимаются туристическими перевозками. Недавно они начали процесс слияния, чтобы превратиться в одного более крупного перевозчика. На момент сдачи заметки Лайф не получил оперативного комментария авиакомпаний по сложившейся ситуации.
Ранее Лайф уже писал про другую особенность заправки самолётов, которая также влияет на безопасность полёта и способствует накоплению во внутренностях двигателя посторонних частиц-суперабсорбентов.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 февраля 2019 20:24
По словам певца, который уже был на Евровидении в 2016 году, ему "все вокруг говорили, что нужно вернуться". Социум
25
8 февраля 2019 19:53
Чиновники направили во все аэропорты страны просьбу отправлять на анализ в государственную лабораторию пробы керосина, если в них обнаружены любые посторонние... Социум
209
8 февраля 2019 19:24
В ПФР рассказали, почему просят челябинца вернуть три копейки. Социум
120
Здравоохранение
8 февраля 2019 12:56
Число заболевших корью по сравнению с прошлым годом увеличилось в 3,5 раза. Здравоохранение
236
8 февраля 2019 12:44
Прием взрослого населения будет проводиться в будние дни по предварительной записи. Здравоохранение
246
8 февраля 2019 11:53
Разработан марафон по снижению веса «Живи легче». Здравоохранение
210
Новости медицины
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
62
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
397
4 января 2019 17:11
При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
308
Туризм
8 февраля 2019 09:12
Он состоится при поддержке министерства культуры Самарской области. Туризм
176
2 февраля 2019 10:46
Такое соглашение страны подписали в Казани 6 июля 2018 года. Туризм
456
1 февраля 2019 09:09
В 2018 году нашу область посетили более 800 тысяч туристов. Туризм
237
Образование
8 февраля 2019 14:16
Победители всероссийского теста получат дополнительные балы к ЕГЭ. Образование
178
8 февраля 2019 12:49
Пока школы находятся на карантине. Образование
187
7 февраля 2019 17:02
Лекцию провел ученый с мировым именем, профессор Сергей Веревкин. Образование
269
Культура
8 февраля 2019 13:06
На открытии гостей ждет концерт. Культура
159
8 февраля 2019 12:21
Вход свободный. Культура
175
7 февраля 2019 12:39
Спектакль посвящается памяти художественного руководителя театра Вячеслава Гвоздкова. Культура
199
Мода
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
245
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
705
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
802
Видео
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
240
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
246
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
353
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
616
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
790
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
687
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2019
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1769
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2062
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2426
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2617
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3903
Мероприятия