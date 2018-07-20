В РЖД пояснили, что не заставляют сотрудников вставать при появлении начальства, а делается это лишь в «исключительных» случаях

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«Разъяснение по правилам этикета внутрикорпоративных мероприятий в РЖД было сделано не для того, чтобы принудить работников вставать, приветствуя руководителей, а, наоборот, чтобы эта процедура использовалась только в исключительных протокольных случаях. В остальное время к подобным формам приветствия в компании теперь не прибегают», — пояснили РБК в компании.Ранее в социальных сетях была опубликована копия корпоративного документа РЖД, в котором разъяснялся порядок приветствия начальства. Документ, датированный 9 апреля и подписанный заместителем генерального директора компании Дмитрием Шахановым, в частности, устанавливал порядок приветствия руководителя РЖД Олега Белозерова. «Сотрудники ОАО «РЖД» приветствуют руководителя ОАО «РЖД» вставанием при проведении мероприятий, требующих обязательного ношения форменной и корпоративной одежды», — говорилось в документе. В качестве примеров событий, на которых «вставание» обязательно, приводились мероприятия ко Дню железнодорожника, дню компании и железнодорожные съезды.В то же время при участии в мероприятиях «представителей сторонних организаций», как следует из документа, сотрудникам РЖД вставать при приветствии необязательно.