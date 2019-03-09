Я нашел ошибку
сегодня  Суббота, 9 марта, 22:29
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 09/03:
USD 65.96
0.12
EUR 74.57
0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В РПЦ накануне Прощеного воскресенья призвали не сводить его к веерной отправке SMS

9 марта 2019 22:02
9
Не увлекаться SMS-извинениями: прощать и просить прощения - подвиг. Подлинное покаяние не бывает легким.
В Русской православной церкви в канун Прощеного воскресенья напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке SMS с извинениями, передает newsru.com. Об этом глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24", отвечая на вопрос ведущей, которая отметила, что рассылка сообщений стала "доброй традицией", но добавила, что попросить прощения дистанционно легче, чем глядя в глаза.

"Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по SMS коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по SMS просьбу о прощении. Самое трудное - действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в сердце. Иногда это представляет собой целый нравственный подвиг", - заметил владыка.

Он добавил, что церковь не случайно призывает верующих к совершению этого подвига, потому что без самоочищения "невозможно вступить на путь покаяния, а путь покаяния представляет собой не просто раскаяние человека в каких-то грехах, но он направлен на то, чтобы человек исправил свое поведение".

"То есть если он кого-то обидел, надо по крайней мере попросить прощения, а еще лучше загладить обиду какими-то добрыми делами, добрыми поступками, добрым отношением к человеку", - сказал Иларион.

В свою очередь настоятель храма Новомучеников и исповедников Домодедовских протоиерей Максим Колесник в эфире сетевого вещания "Вечерней Москвы" призвал не превращать в формальность хорошую традицию просить прощения. "Важно, с каким намерением вы в этот день обращаетесь к собеседнику, однако сложнее помириться с реальным человеком, который обидел вас. Вспомнить, были ли такие люди, которых мы вольно или невольно оскорбили", - напутствовал он.

Напомним, Прощеное воскресенье 10 марта заканчивает масленичную неделю. Главный редактор духовно-просветительского журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев подчеркнул, что Прощеное воскресенье - уже не Масленица, а церковный обряд. По его словам, нужно найти силы простить обидчика, а не попросить прощения.

"Мы понимаем, что простить трудно даже по мелочи. Человек, пребывающий в церкви, обладает этим даром. Прощать надо не человека, а его поступки по отношению к вам: высказывания, мысли. Искренне простить - это сила, не все могут это сделать", - отметил Лебедев.

При этом он, сославшись на исследование психологов, привел в пример ситуацию с женщиной, "которую все называют стервой" и которая "не может наладить отношения с мужем": "ей нужно простить своему отцу то многое зло, что он содеял против нее. Тогда она перестает быть конфликтной и находит свое счастье".

После Прощеного воскресенья для верующих начинается Великий пост. В этом году он продлится до 27 апреля, когда православные будут отмечать Пасху. Митрополит Иларион отметил, что Великим постом Церковь раз в год призывает каждого человека к серьезному переосмыслению собственной жизни.

"Великий пост - это не просто время, когда мы воздерживаемся от той или иной пищи, это прежде всего время, когда мы следим за своими поступками, за своими мыслями, когда мы больше обращаемся к чтению Священного писания, когда мы больше времени уделяем богослужению и молитве, и это тот период, который очень благотворно действует на каждого верующего человека", - сказал владыка.

Он добавил, что Великий пост часто называют "духовной весной", так как "благодаря внутреннему подвигу самоочищения человек нравственно перерождается".

Традиция испрашивать прощение перед началом Великого поста существует во всем православном мире и берет свое начало в древних палестинских и египетских монастырях. На время поста монахи уходили в пустыню. "Там их ждал голод, безводие, разбойники: фактически они шли на смерть, поэтому и просили друг у друга прощения, вот откуда это происходит", - объяснил Лебедев.

В Прощеное воскресенье за богослужением совершается также "воспоминание Адамова изгнания" - библейского события, положившего, согласно учению Церкви, начало земной истории. 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
9 марта 2019  22:02
Не увлекаться SMS-извинениями: прощать и просить прощения - подвиг. Подлинное покаяние не бывает легким.
В РПЦ накануне Прощеного воскресенья призвали не сводить его к веерной отправке SMS
Не увлекаться SMS-извинениями: прощать и просить прощения - подвиг. Подлинное покаяние не бывает легким.   Социум
0
9 марта 2019  19:45
Каждый хвостик в «шишке», словно ягоду, можно оторвать от общей оси.
Оказывается, мы все это время разделывали ананас неправильно. Вот как надо
Каждый хвостик в «шишке», словно ягоду, можно оторвать от общей оси.   Социум
152
9 марта 2019  18:50
9 марта с 18.00.
Вниманию водителей! Ограничение движения для всех транспортных средств на участке автодороги М-5 «Урал»
9 марта с 18.00.  Социум
1155
Весь список

Здравоохранение
9 марта 2019  11:44
Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов.
Врачи рассказали о самых действенных способах борьбы с депрессией без медикаментов
Важно сохранять физическую активность. Здравоохранение
2531
8 марта 2019  10:42
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся ко времени окончания школы
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Здравоохранение
378
7 марта 2019  13:54
Минздрав предложил изменить правила оказания платных услуг в поликлиниках и больницах
Минздрав предложил изменить правила оказания платных услуг в поликлиниках и больницах
Существующая правовая база не позволяет чётко разграничить, какие услуги граждане могут получить бесплатно. Здравоохранение
409
Весь список
Новости медицины
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
382
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
655
4 января 2019  17:11
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
Пороки сердца у детей, запись на прием к сердечно-сосудистому хирургу, анестезиологу, тактика
 При необходимости операции на сердце или сосудах у ребенка нужны консультации врачей-хирургов. Новости медицины
531
Весь список
Туризм
6 марта 2019  13:50
Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах
Госдума запретила размещать хостелы в жилых домах
405 депутатов проголосовали за, несмотря на просьбы Правительства смягчить закон. Туризм
377
28 февраля 2019  12:44
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Повышение мастерства экскурсоводов Самарской области пройдет на базе Самарской духовной семинарии
Интерес к теме развития православной культуры и религиозного туризма продолжает расти. Туризм
334
28 февраля 2019  09:56
Россия и Индонезия упростят визовый режим Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев.
Россия и Индонезия упростят визовый режим
Российские туристы смогут получить многократную туристическую визу на срок до шести месяцев. Туризм
239
Весь список
Образование
7 марта 2019  10:25
Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2019».
Стартовал ежегодный конкурс профессионального мастерства «Учитель года Самарской области 2019».
В финале областного конкурса участвуют 21 учитель из 13 образовательных округов региона.  Образование
208
6 марта 2019  12:54
Бывшие студенты самарской студентов академии Наяновой рассказали, каково им в новых вузах
Бывшие студенты самарской академии Наяновой рассказали, каково им в новых вузах
Академию лишили аккредитации ещё 1 октября прошлого года. Образование
469
6 марта 2019  10:29
Школьников из Самары бесплатно подготовят к перечневым олимпиадам и проектно-исследовательским конкурсам
Школьников из Самары бесплатно подготовят к перечневым олимпиадам и проектно-исследовательским конкурсам
Среди преподавателей «Майских школ» — ученые и профессора из ведущих российских вузов. Образование
289
Весь список

Культура
9 марта 2019  21:36
Песню написали Филипп Киркоров, американка Шэрон Вон и композитор Димитрис Контопулос.
Сергей Лазарев представил песню «Scream», с которой поедет на «Евровидение»
Песню написали Филипп Киркоров, американка Шэрон Вон и композитор Димитрис Контопулос.   Культура
68
7 марта 2019  19:39
Кульминация фестиваля - спектакль
В Самаре завершается масштабный фестивальный проект "Волжские сезоны"
Кульминация фестиваля - спектакль "Князь Владимир" в Самарском театре оперы и балета.  Культура
452
7 марта 2019  13:58
Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре
Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре
Можно ознакомиться с подробной программой. Культура
686
Весь список
Мода
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
513
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
986
26 октября 2018  22:36
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
Каталог студий красоты онлайн - выбора на сайте Салоны-Красоты.RU
 Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
907
Весь список


Видео
7 марта 2019  11:37
Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно.
Происшествия
233
28 февраля 2019  12:36
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.
Спорт в регионе
753
22 февраля 2019  14:02
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера
В Буэнос-Айресе столкнулись два круизных лайнера: видео
Инцидент не повлиял на работу порта.
В мире
738
20 февраля 2019  09:36
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
10 машин попали в снежный плен на трассе под Саратовом
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура.
Происшествия
740
9 февраля 2019  12:39
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус Автобус шел на небольшой скорости.
В Самаре молодой человек с разбега врезался в автобус
Автобус шел на небольшой скорости.
Происшествия
1443
7 февраля 2019  11:29
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов Она один километр не дошла до дома.
В Сергиевском районе спасатели искали женщину, которая провела в поле 17 часов
Она один километр не дошла до дома.
Происшествия
1288
Весь список

Фоторепортажи
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
417
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
248
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
710
23 февраля 2019  20:22
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
На набережной в Самаре отметили День защитника Отечества: ФОТО
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки.
Социум
1181
23 февраля 2019  17:27
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи самарцев возложили цветы: ФОТО
К Вечному огню и горельефу Скорбящей Матери-Родине в Самаре тысячи горожан возложили цветы: ФОТО
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане.
Социум
921
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
2896
Весь список

Мероприятия
10 март на площади Куйбышева состоится настоящий гастрономический праздник
Масленица-2019: проводы русской зимы состоятся в парках и на набережной реки Волга в Самаре
Илзе Лиепа провела мастер-класс для хореографов Самарской области
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Март 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные