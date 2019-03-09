В РПЦ накануне Прощеного воскресенья призвали не сводить его к веерной отправке SMS
9 марта 2019 22:02
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"Нет ничего проще, чем в церковный праздник разослать по SMS коллективное поздравление, а в Прощеное воскресенье разослать по SMS просьбу о прощении. Самое трудное - действительно простить реального обидчика или попросить прощения у того, кого мы реально обидели, и того, кто находится рядом с нами, может быть каждый день, и кто эту обиду носит в сердце. Иногда это представляет собой целый нравственный подвиг", - заметил владыка.
Он добавил, что церковь не случайно призывает верующих к совершению этого подвига, потому что без самоочищения "невозможно вступить на путь покаяния, а путь покаяния представляет собой не просто раскаяние человека в каких-то грехах, но он направлен на то, чтобы человек исправил свое поведение".
"То есть если он кого-то обидел, надо по крайней мере попросить прощения, а еще лучше загладить обиду какими-то добрыми делами, добрыми поступками, добрым отношением к человеку", - сказал Иларион.
В свою очередь настоятель храма Новомучеников и исповедников Домодедовских протоиерей Максим Колесник в эфире сетевого вещания "Вечерней Москвы" призвал не превращать в формальность хорошую традицию просить прощения. "Важно, с каким намерением вы в этот день обращаетесь к собеседнику, однако сложнее помириться с реальным человеком, который обидел вас. Вспомнить, были ли такие люди, которых мы вольно или невольно оскорбили", - напутствовал он.
Напомним, Прощеное воскресенье 10 марта заканчивает масленичную неделю. Главный редактор духовно-просветительского журнала "Православная беседа" Валентин Лебедев подчеркнул, что Прощеное воскресенье - уже не Масленица, а церковный обряд. По его словам, нужно найти силы простить обидчика, а не попросить прощения.
"Мы понимаем, что простить трудно даже по мелочи. Человек, пребывающий в церкви, обладает этим даром. Прощать надо не человека, а его поступки по отношению к вам: высказывания, мысли. Искренне простить - это сила, не все могут это сделать", - отметил Лебедев.
При этом он, сославшись на исследование психологов, привел в пример ситуацию с женщиной, "которую все называют стервой" и которая "не может наладить отношения с мужем": "ей нужно простить своему отцу то многое зло, что он содеял против нее. Тогда она перестает быть конфликтной и находит свое счастье".
После Прощеного воскресенья для верующих начинается Великий пост. В этом году он продлится до 27 апреля, когда православные будут отмечать Пасху. Митрополит Иларион отметил, что Великим постом Церковь раз в год призывает каждого человека к серьезному переосмыслению собственной жизни.
"Великий пост - это не просто время, когда мы воздерживаемся от той или иной пищи, это прежде всего время, когда мы следим за своими поступками, за своими мыслями, когда мы больше обращаемся к чтению Священного писания, когда мы больше времени уделяем богослужению и молитве, и это тот период, который очень благотворно действует на каждого верующего человека", - сказал владыка.
Он добавил, что Великий пост часто называют "духовной весной", так как "благодаря внутреннему подвигу самоочищения человек нравственно перерождается".
Традиция испрашивать прощение перед началом Великого поста существует во всем православном мире и берет свое начало в древних палестинских и египетских монастырях. На время поста монахи уходили в пустыню. "Там их ждал голод, безводие, разбойники: фактически они шли на смерть, поэтому и просили друг у друга прощения, вот откуда это происходит", - объяснил Лебедев.
В Прощеное воскресенье за богослужением совершается также "воспоминание Адамова изгнания" - библейского события, положившего, согласно учению Церкви, начало земной истории.
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