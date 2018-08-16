В Пскове нашли "квитанцию" времён Петра Первого об оплате бороды
16 августа 2018 15:35
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Как отмечается, жетон служил квитанцией об оплате особой пошлины на ношение небритости. Он стал вторым экземпляром такого рода в России. Первый до последнего времени хранился в Эрмитаже.
— Пошлину ввёл Пётр I в 1698 году, и этот знак нужно было предъявлять при въезде в город в качестве свидетельства, — отмечает эксперт.
Закурина отметила, что псковская находка сохранилась лучше, чем та, которая представлена в Эрмитаже.
Пошлина на ношение бороды существовала 17 лет. За эти годы монеты были выпущены несколько раз — в 1699, 1705, 1710 и 1725 годах. Для каждого из сословий размер налога был разный.
Фото: © ВКонтакте / Старый самовар - Реставрационная мастерская
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