Я нашел ошибку
Главные новости: 
В декабре 2017 года власти Саудовской Аравии разрешили женщинам получать водительские права. До этого право водить машину было только у мужчин.
В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать свой бизнес без разрешения их опекунов-мужчин
Скандал с обвинением президента в сговоре с Россией, расследования конгресса и межпартийная ненависть внесли в США больше разлада и хаоса, чем мечтали в Москве, заявил Дональд Трамп. Он призвал американцев становиться умнее.
Трамп назвал причины превращения США в посмешище в глазах России
Инвесторами которой выступают миллиардеры Ричард Брэнсон и Зиявудин Магомедов.
Проект сверхскоростного поезда между индийскими городами Пуна и Мумбаи будет создавать компания Virgin Hyperloop One
В четвертьфинале сборная России сыграет с победителем матча Словения — Норвегия.
Российские хоккеисты узнали возможных соперников по четвертьфиналу Игр
Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148
Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148
Российским атлетам нельзя поддаваться на провокации в интернете, которые играют на руку соперникам.
Руководство российской делегации на Олимпиаде рекомендовало спортсменам меньше сидеть в соцсетях, чтобы избежать провокаций
Елена Лапушкина поздравила всех с Масленицей и пожелала «яркой, солнечной, доброй и ласковой весны».
В Прощеное воскресенье Дмитрий Азаров извинился перед самарцами
Глава региона вышел на паркет в майке с номером 63.
Дмитрий Азаров сыграл в рамках мачта всех звёзд Единой лиги ВТБ
сегодня  Понедельник, 19 февраля, 06:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/02:
USD 56.36
-0.23
EUR 70.65
-0.02
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

В Прощеное воскресенье Дмитрий Азаров извинился перед самарцами

18 февраля 2018 21:11
613
Елена Лапушкина поздравила всех с Масленицей и пожелала «яркой, солнечной, доброй и ласковой весны».
Поздравить жителей с Масленницей на площадь Куйбышева приехали и врио губернатора Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина, пишет Волга Ньюс

"Сегодня Масленица прокатилась по всей Самарской области — в большинстве дворов, на всех площадках люди сегодня встречаются, радуются общению, горячим блинам. И радуются, конечно, плодам своего труда, потому что очень много дворов, парков, скверов по всей области благоустроены руками людей, с их непосредственным участием", — сказал Дмитрий Азаров.

А также глава региона извинился перед самарцами, так как сегодня Прощеное воскресенье.

«Когда человек работает, он может и ошибиться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, — сказал Дмитрий Азаров. — И я хочу у вас сегодня попросить прощения за ошибки, вольные или невольные обиды. Простите, люди добрые!»

"В этот день, в Прощёное Воскресение, всегда! И раньше, и впредь! Простите, люди добрые! С Праздником! С румяной,весёлой и доброй Масленицей", - пишет глава региона в своем Твиттере.

Елена Лапушкина также поздравила всех с Масленицей и пожелала «яркой, солнечной, доброй и ласковой весны». 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
18 февраля 2018  23:05
Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148
Глава МЧС призвал банки простить долги погибшим при крушении Ан-148
  Социум
524
18 февраля 2018  21:11
Елена Лапушкина поздравила всех с Масленицей и пожелала «яркой, солнечной, доброй и ласковой весны».
В Прощеное воскресенье Дмитрий Азаров извинился перед самарцами
Елена Лапушкина поздравила всех с Масленицей и пожелала «яркой, солнечной, доброй и ласковой весны».   Социум
608
18 февраля 2018  14:34
Прощеное воскресенье: как возникла уникальная традиция перед Великим постом
"Прости меня" и "я прощаю" верующие говорят в течение дня и всем своим домочадцам и знакомым, которым чем-то досадили или на которых сами держат обиду. Социум
304
Весь список

Здравоохранение
15 февраля 2018  23:47
Это сделано для «снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом» на основании решения санитарно-противоэпидемической комиссии Тюмени от 14 февраля.
Тюмень стала вторым городом, школы которого закрыты из-за ОРВИ и гриппа
Это сделано для «снижения интенсивности эпидемического процесса заболеваемости ОРВИ и гриппом» на основании решения санитарно-противоэпидемической... Здравоохранение
402
15 февраля 2018  21:13
Мобильные комплексы будут располагаться на территории Новокуйбышевской центральной городской больницы.
Специалисты мобильной офтальмологической помощи примут пациентов в Новокуйбышевске
Мобильные комплексы будут располагаться на территории  Новокуйбышевской центральной городской больницы.  Здравоохранение
560
14 февраля 2018  18:37
В I квартале 2018 года запланировано несколько выездов бригад.
К жителям отдаленных районов области приедут ведущие врачи Самары
 В I квартале 2018 года запланировано несколько выездов бригад.  Здравоохранение
312
Весь список
Новости медицины
31 января 2018  16:52
Поиск клиники и докторов в Израиле
Поиск клиники и докторов в Израиле
Израильская медицина считается одной из лучших в мире. Здесь работают опытные врачи, которые много времени посвящают улучшению своей квалификации. Новости медицины
173
22 января 2018  17:16
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
Результаты медицинских анализов для взрослых и детей
 Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
415
5 января 2018  20:07
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
Удаление родинок лазером: особенности процедуры
 Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
421
Весь список
Туризм
15 февраля 2018  13:14
Минфин поддержал право регионов на введение туристического сбора
Минфин поддержал право регионов на введение туристического сбора
Такую точку зрения высказал глава Минфина Антон Силуанов. Туризм
252
8 февраля 2018  09:58
В Самаре пройдет Региональный туристский форум
В Самаре пройдет Региональный туристский форум
Наш город примет эстафету от Уфы и станет главной профессиональной площадкой для общения представителей туротрасли в регион Туризм
401
7 февраля 2018  13:27
Жигулевский заповедник примет участие в Международной туристической выставке МIТТ-2018
Жигулевский заповедник примет участие в Международной туристической выставке МIТТ-2018
Туда съедутся представители турбизнеса со всего мира. Туризм
304
Весь список
Образование
13 февраля 2018  22:35
Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению
СПЧ займется проблемой студентов Самарского вуза, которые не могут получить дипломы
Ранее Рособрнадзор лишил Самарский национальный исследовательский университет госаккредитации по направлению "Экономика и управление".  Образование
431
13 февраля 2018  22:20
С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров.
В Самаре прошел педагогический форум "Образование-2018"
С приветственным словом к воспитателям, учителям, преподавателям, методистам обратился глава региона Дмитрий Азаров.  Образование
457
13 февраля 2018  22:06
Для обучения военнослужащих основам огневой подготовки. Студенты военной кафедры смогут получить базовые навыки выживания в боевых условиях, не выезжая на полигон.
В Политехе презентовали уникальный тренажер-демонстратор с использованием технологии виртуальной реальности
Для обучения военнослужащих основам огневой подготовки. Студенты военной кафедры смогут получить базовые навыки выживания в боевых условиях, не выезжая на... Образование
341
Весь список

Культура
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
585
18 февраля 2018  10:11
Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
 Основная праздничная программа проводов русской зимы ожидает жителей и гостей города на площади имени В.В. Куйбышева Культура
446
17 февраля 2018  11:39
В Самаре на проспекте Ленина появится арт-объект изо льда Его создание приурочено к 45-летнему юбилею библиотеки и году добровольца в России.
В Самаре на проспекте Ленина появится арт-объект изо льда
Его создание приурочено к 45-летнему юбилею библиотеки и году добровольца в России. Культура
440
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
246
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
603
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
585
Весь список


Видео
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
408
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
365
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
769
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
597
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
645
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
1971
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
586
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
513
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3628
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2080
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2518
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2409
Весь список

Мероприятия
Сегодня в Самаре широко отмечают Масленицу
В Самаре на площади Куйбышева впервые пройдет блинный фестиваль
В Самаре состоится открытый турнир по спортивной гимнастике «На призы чемпионки мира Анны Дементьевой»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать свой бизнес без разрешения их опекунов-мужчин

318

Российские хоккеисты узнали возможных соперников по четвертьфиналу Игр

297

Трамп назвал причины превращения США в посмешище в глазах России

297
за неделю

В Самаре задержан мужчина, истязавший 7-летнего пасынка

1729

На РКЦ "Прогресс" в Самаре проходят обыски

1687
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда