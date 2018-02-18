В Прощеное воскресенье Дмитрий Азаров извинился перед самарцами
18 февраля 2018 21:11
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"Сегодня Масленица прокатилась по всей Самарской области — в большинстве дворов, на всех площадках люди сегодня встречаются, радуются общению, горячим блинам. И радуются, конечно, плодам своего труда, потому что очень много дворов, парков, скверов по всей области благоустроены руками людей, с их непосредственным участием", — сказал Дмитрий Азаров.
А также глава региона извинился перед самарцами, так как сегодня Прощеное воскресенье.
«Когда человек работает, он может и ошибиться. Не ошибается только тот, кто ничего не делает, — сказал Дмитрий Азаров. — И я хочу у вас сегодня попросить прощения за ошибки, вольные или невольные обиды. Простите, люди добрые!»
"В этот день, в Прощёное Воскресение, всегда! И раньше, и впредь! Простите, люди добрые! С Праздником! С румяной,весёлой и доброй Масленицей", - пишет глава региона в своем Твиттере.
Елена Лапушкина также поздравила всех с Масленицей и пожелала «яркой, солнечной, доброй и ласковой весны».
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Комментарии
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18 февраля 2018 23:05
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