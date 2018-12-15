В Промышленном районе Самары открылась новая хоккейная площадка

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В субботу, 14 декабря, в Промышленном районе Самары для всех любителей игры в хоккей и катания на коньках открылась новая хоккейная калда. Оценить качество новой площадки приехала глава СамарыСовременная хоккейная калда появилась во дворе дома №77 по улице Вольская благодаря инициативной группе жителей: именно они в марте обратились к Главе города с просьбой посодействовать в ремонте старой хоккейной площадки. Тогда Елена Лапушкина поддержала инициативных самарцев и поручила руководству администрации Промышленного района решить вопрос к новому зимнему сезону.Специалисты провели обследование технического состояния ограждения и покрытия имеющейся площадки и установили, что ремонт на данном объекте проводить нецелесообразно.Именно поэтому было решено полностью демонтировать старую калду и возвести на ее месте новую.Для того, чтобы у жителей микрорайона и учащихся школы №65 появилась обновленная ледовая площадка, специалисты провели работы по демонтажу старого асфальтобетонного покрытия и хоккейной коробки,укладке нового асфальта, установке новой хоккейной коробки, игровых ворот и светильников по периметру.«Я не сомневаюсь, что площадка будет востребована, что на ней всегда будет кипеть жизнь, - сказала Елена Лапушкина. - Эта хоккейная калда - только первый объект, который повлечет за собой дальнейшее развитие этой территории. Здесь очень инициативные жители, вместе с которыми мы и будем реализовывать планы по благоустройству».Также Глава города вместе с главой администрации Промышленного районавручила представителям товарищества собственников жилья этого микрорайона снегоуборочную машину.Жители двора рассказали, что у них уже есть план мероприятий, которые они проведут в новогодние праздники на обновленной хоккейной площадке. Работы по заливке катка начнутся в ближайшее время.Напомним, что в этот зимний период в Самаре будут работать 120 катков.Ледовые площадки открываются на стадионах, около образовательных учреждений и во дворах, в том числе отремонтированных по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Самые крупные катки будут на площади Куйбышева, в городских парках и на набережной. К слову, ледовые площадки в парке Гагарина и в парке «Дружба» уже принимают посетителей, передает пресс-служба горадминистрации.